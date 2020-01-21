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21 января 2020 г.

Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 22 "О Заместителе Председателя Правительства Российской Федерации - полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе"

Дата подписания 21 января 2020 г.
Опубликован 21 января 2020 г.
Вступает в силу 21 января 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Трутнев сохранил пост вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке

1. В соответствии с пунктами "д" и "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации и на основании части второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федераций" назначить Трутнева Юрия Петровича Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В.Путин