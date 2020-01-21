В Перми выясняют виновника аварии, из-за которой погибли люди в отеле

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Пермской сетевой компании, дом по улице Советской Армии, 21 не получал акта готовности к зиме из-за отсутствия герметизации трубопроводов.

В пресс-центре организации подчеркнули, что ответственность за подготовку зданий и подвальных помещений к отопительному сезону несут обслуживающие организации. При этом герметизация трубопроводов является одним из параметров готовности. Дом, в котором произошла трагедия, акт о готовности к зиме не получила. Одна из причин - отсутствие герметизации трубопроводов.

Подвальное помещение в доме на Советской Армии, 21 оказалось единственным пострадавшим от затопления среди всех зданий, подключенных к аварийной теплосети.

- Это говорит о возможной ненадлежащей подготовке сетевого оборудования дома, в частности, отсутствии герметизации ввода, наличие которой исключает подобные инциденты", - пояснили в организации.

В то же время управляющая компания "Профи-Дом", которая занимается обслуживанием данного здания, опровергла утверждение о неготовности дома к зиме. В группе компании в соцсетях был опубликован акт тепловой инспекции, на котором видно, что инженер зафиксировал проведение гидравлических испытаний в доме, а также подтвердил факт герметизации ввода трубы в здание. Документ датирован июлем 2019 года.

По данным УК, акты о готовности домов к отопительному сезону были составлены уполномоченным представителем тепловой инспекции, после чего организация направила их для подписания в ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" в августе минувшего года.

Первый заместитель начальника департамента ЖКХ Олег Белоусов сообщил, что в рамках отопительного сезона на трубопроводе проводилась опрессовка. Поврежденный участок прошел данную процедуру в июле, о чем имеется соответствующий акт, который имеется у сетевой компании. По его мнению, ответственность за трагедию несет организация, на баланс которой был передан трубопровод - ООО "ПСК".

- Статус сети в подвале дома не имеет отношения к произошедшему, так как отсутствует подтверждение того, что там была авария, - сказал он. - Трубопровод в подвале дома действительно являлся бесхозяйным, но, так как он непосредственно присоединен к сетям Пермской сетевой компании, и используется ею, было принято решение передать его в собственность компании. 11 ноября 2019 года департаментом имущественных отношений администрации города Перми участок сети закреплен за ООО "ПСК". Ответственность лежит на предприятии.

Белоусов также подчеркнул, что дефект был очень серьезный - на участке трубопровода обнаружено продольное повреждение. Из-за этого вода хлынула под большим давлением.

Окончательную точку в данном споре поставят следователи. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Материалы дела переданы в центральный аппарат СК.

Как сообщили в администрации города, коммунальщики закончили ремонтные работы на поврежденном участке, который был обнаружен по улице Советской Армии, 21б и улице Чайковского, 27. Сейчас все здания, которые были отключены от отопления из-за ЧП, снова подключены.