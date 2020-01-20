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20.01.2020 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пермская УК принесла соболезнования родным погибших в отеле

Текст: Надежда Пащенко (Пермь) , Александр Шестаков (Пермь)
Управляющая компания Профи-Дом", которая занимается обслуживанием жилого дома в Перми, где погибли пять человек, принесла родственникам погибших и пострадавших соболезнования.

- Сегодня в нашем городе произошла ужасная трагедия. В доме по Советской Армии, 21 в мини-отеле "Карамель" в результате прорыва транзитной отопительной трубы, расположенной в полуподвальном этаже дома, погибли пять человек, еще трое госпитализированы. По предварительным данным, порыв образовался на участке транзитной трубы 1962 года постройки. Долгое время данная тепловая централь была бесхозной, 12 декабря 2019 года ее передали в управление Пермской сетевой компании.

Фото: Карина Бурьян/ТАСС
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Также одной из причин трагедии стало то, что мини-гостиница располагалась в подвале и не имела эвакуационного выхода. В результате аварии сейчас без горячей воды и отопления остаются собственники 20 домов, ведутся ремонтные работы. Идут следственные мероприятия. УК "Профи-Дом" приносит свои соболезнования родственникам и знакомым погибших и пострадавших, - говорится в обращении компании.

Напомним, ночью в результате прорыва на магистральном трубопроводе полностью затопило кипятком помещение мини-отеля "Карамель" в Индустриальном районе Перми. Погибли пять человек, в том числе один ребенок. Шесть человек получили ожоги разной степени тяжести.

Между тем

По данным инвестиционного портала Перми, в городе находится 94 мини-гостиницы и хостела. При этом 11 из них находятся на цокольных этажах, то есть в подвалах. Там же находится и мини-гостиница "Карамель", где произошла трагедия. Сейчас специальная комиссия выясняет, почему был закрыт эвакуационный выход и как проводилось согласование размещения гостиницы в подвальном помещении. Известно, что затопления гостиницы из-за аварии на теплотрассе происходили и ранее. По бетонному желобу, в котором проходят трубы, горячая вода попала к фундаменту дома №21, в затем и в подвал.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Утраты Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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