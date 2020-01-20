Пермские врачи рассказали о состоянии пострадавших в гостинице

Пострадавшие в пермском отеле "Карамель" получили обширные ожоги. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Заведующий пермским ожоговым центром Андрей Бабиков рассказал о состоянии пострадавших.

- В самом тяжелом положении находится женщина 33-х лет. У нее ожоги 35 процентов тела. Пострадавшая находится в реанимации, уточнил он.

Еще двое пострадавших - мужчины. У 35-летнего - ожоги двадцати процентов тела, у другого, 28-летнего, горячей водой повреждено 15 процентов тела. Сейчас идет лечение пострадавших, оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, ночью произошел прорыв трубы в подвале дома №21 по улице Советской Армии в Перми, где расположена гостиница "Карамель". В результате ЧП погибли пять человек, еще шестеро пострадали, трое из них госпитализированы.

Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СК РФ.