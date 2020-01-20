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20.01.2020 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пермские врачи рассказали о состоянии пострадавших в гостинице

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Пострадавшие в пермском отеле "Карамель" получили обширные ожоги. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Заведующий пермским ожоговым центром Андрей Бабиков рассказал о состоянии пострадавших.

Фото: Константин Бахарев/РГ
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- В самом тяжелом положении находится женщина 33-х лет. У нее ожоги 35 процентов тела. Пострадавшая находится в реанимации, уточнил он.

Еще двое пострадавших - мужчины. У 35-летнего - ожоги двадцати процентов тела, у другого, 28-летнего, горячей водой повреждено 15 процентов тела. Сейчас идет лечение пострадавших, оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, ночью произошел прорыв трубы в подвале дома №21 по улице Советской Армии в Перми, где расположена гостиница "Карамель". В результате ЧП погибли пять человек, еще шестеро пострадали, трое из них госпитализированы.

Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СК РФ.

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