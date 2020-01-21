При пожаре под Томском погибли десять граждан Узбекистана

При пожаре в общежитии поселка Причулымский Асиновского района Томской области погибли десять граждан Узбекистана.

- В сгоревшем доме находились 12 граждан Узбекистана, - сообщает МЧС Узбекистана. - Из них десять умерли, двое получили ранения.

- По предварительным данным, погибли десять граждан Узбекистана, имеющих патенты на работу в России, и одна гражданка РФ, - подтвердили "РГ" информацию в администрации Томской области.

В МЧС Узбекистана отмечают, что консульство совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан решает вопрос о доставке тел погибших на родину. Известно, что погибшие трудились в китайской деревообрабатывающей компании "Грин Вуд" на лесозаготовительных работах.

Компания по производству пиломатериалов "Грин Вуд" зарегистрирована в Асиновском районе Томской области с 2011 года. По данным оперативников, сгоревшее деревянное строение на территории предприятия лесопиления, арендованное ООО "Грин Вуд", не было предназначено для проживания людей.

Напомним, сегодня в 04.05 по местному времени в поселке Причулымский загорелся одноэтажный деревянный барак, в котором проживали работники местной лесопилорамы. На момент прибытия пожарных деревянный барак был полностью охвачен огнем. Спастись удалось только двум рабочим. При разборе обрушившихся конструкций спасатели обнаружили тела 11 погибших. Их личности устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.