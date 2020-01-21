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21.01.2020 21:59
Рубрика: Спорт

Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в "Сочи"

Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Киреев/РИА Новости Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Кокорин вышел на товарищеский матч "Зенита" с капитанской повязкой

Утром сочинцы на официальном сайте клуба объявили о скорейшем прибытии Кокорина в их команду. Однако спустя всего несколько часов Александр вышел с капитанской повязкой "Зенита" на товарищеский матч против "Аль-Увайнаха" (10:0) и оформил хет-трик.

Со слов Семака становится ясно, что он хотел бы сохранить 28-летнего нападающего в своей команде.

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"Его выход на поле в сегодняшней встрече - это доверие тренера. Мое отношение к Кокорину не изменилось. Он тот игрок, который может усилить нас. Саша нужный нам футболист. Конечно, и ему и нам было неприятно услышать информацию, которая появилась утром. Но мы должны заниматься тем, чем занимаемся. Что касается его будущего, то, к сожалению, не я принимаю решения. Как будет развиваться ситуация, сказать достаточно сложно", - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".

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