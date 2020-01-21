Удмуртия предложила Беларуси создать совместный селекционный центр

Внимание и повышенное уважение ко всему, что связано в Беларуси с картофелем, легко спроецировать и на профессиональный интерес, который проявили к этой распространенной в Союзном государстве культуре, в Ижевске.

Более того. Удмуртские аграрии привезли в белорусскую столицу конкретное предложение о создании совместного селекционно-семеноводческого центра в области картофелеводства. Об этом сообщили в пресс-службе отраслевого ведомства РБ по итогам переговоров замминистра Владимира Гракуна с руководителем министерства сельского хозяйства и продовольствия приволжского региона России Ольгой Абрамовой.

Прежде всего, стороны обсудили двустороннее сотрудничество в агропромышленном комплексе и аграрном образовании. В частности, уральскую делегацию заинтересовал белорусский опыт в селекции и семеноводстве картофеля и льна.

Ведь, несмотря на то, что картофель является одной из перспективных сельскохозяйственных культур для российского региона, большая часть семян до сих пор завозится из-за пределов республики. Поэтому в Ижевске и заинтересованы в развитии собственного семеноводства и даже продолжили эту тему в академических стенах белорусской Академии наук.

Еще одним важным вопросом встречи представителей двух ведомств стало сотрудничество в сфере образования и переподготовки кадров для АПК. Эксперты Минсельхоза Удмуртии, где с прошлого года тоже стали создаваться агроклассы, изучали опыт белорусских коллег в разработке системы профессионального образования и предложили обсудить создание совместной международной агрошколы с проведением стажировок на предприятиях Союзного государства.