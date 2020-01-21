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21.01.2020 16:00
Рубрика: Российский автопром

Уникальный "горбатый" "Запорожец" показали в Великобритании

Текст: Андрей Полухин

На популярном британском тюнинг-шоу Ultimate Stance представили самый необычный для местной публики хот-род - на базе ЗАЗ-965.

Даже если это не первый в истории авторынка Соединенного Королевства "горбатый" "Запорожец", то точно уникальный. Клиренс автомобиля и без того не велик - 175 мм, а эта машина и вовсе цепляет днищем за асфальт.

Фото: Скриншот с видео
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Идея удивить посетителей шоу с "Запорожцем" пришла к тюнерам из известной в этой среде фирмы Central England Automotive. За будущим экспонатом они отправились в Болгарию, откуда "горбатого" 1965 г.в. везли на специальной платформе.

Кстати, когда автомобиль спустили на землю в Англии, он смог продемонстрировать все, на что способен. Этот момент есть на видео, представленном тюнерами. Как и весь процесс доработки машины. А вот увидеть в движении заниженный ЗАЗ не удалось - только в выставочном павильоне.

Напомним, ЗАЗ-965 выпускали короткий по советским временам период - с 1960-го по 1969 годы, однако он оставил о себе неизгладимую память. Над проектами современного "горбатого" работают не только тюнеры, но и дизайнеры. Так, украинский автодизайнер Роман Прядько показал, как бы автомобиль мог выглядеть в наши дни.

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