В Госдуме предлагают запретить коллекторские агентства

Запретить на территории России деятельность коллекторских агентств предлагают депутаты Государственной Думы.

Проект федерального закона "О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником" (есть в распоряжении "Российской газеты") в ближайшее время будет внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты. При этом на 12% возросла доля заемщиков, которые указывают на то, что рассчитываться могут с трудом. В Госдуме при этом напоминают, что с 2016 года в России начал действовать федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", целью которого было упорядочение отношений между кредитором и заемщиком.

"Однако за прошедшее время количество жалоб граждан на действия так называемых коллекторов только продолжает расти. Так, в декабре 2019 года Федеральная служба судебных приставов обнародовала информацию о том, что количество жалоб на взыскателей просроченной задолженности с января по октябрь 2019 года выросло на треть (35%) по сравнению с 2018 годом", - уточняет один из авторов законодательной инициативы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Сергей Вострецов.

Он напоминает, что зачастую граждане сталкиваются с неправомерными действиями коллекторов в свой адрес - угрозами, шантажом. А микрофинансовые организации, с которыми, как правило, и сотрудничают коллекторы, незаконно, без письменного согласия граждан, передают коллекторским агентствам права взыскания по выданным потребительским займам с персональными данными третьих лиц, указанных в этих договорах.

"В свою очередь коллекторы осуществляют взаимодействие как с должниками, так и с третьими лицами, с нарушениями закона: с оказанием психологического давления, использованием унижающих честь и достоинство выражений, высказыванием угроз. Сотрудники правоохранительных органов часто не реагируют на жалобы граждан, - отмечает депутат. - Указанные обстоятельства демонстрируют, что рынок коллекторских услуг по-прежнему остается криминализированным, а предпринятые на федеральном уровне меры по его регулированию до сих пор не привели к изменению ситуации. Поэтому считаем необходимым запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности".

Депутат также добавляет, что банки и микрофинснсовые организации должны сами тщательнее отбирать заемщиков, детально анализируя их кредитные истории и доходы, а не раздавать займы направо и налево, а потом всеми возможными способами пытаясь вернуть назад свои деньги.