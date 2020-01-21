Второй случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Шанхае

Второй случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV подтвержден в Шанхае. Пневмония была диагностирован у прибывшего из города Ухань (центральная провинция Хубэй) 35-летнего местного жителя. Состояние пациента стабильно.

Еще четыре человека с подозрением на данное заболевание находятся под наблюдением медиков, передает ТАСС. Всего в КНР зафиксировано около 200 случаев заражения новым типом коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что число жертв нового типа коронавируса в Ухане достигло четырех. Власти КНР уже подтвердили возможность передачи коронавируса нового типа от человека к человеку.