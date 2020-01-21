Жертвой нового типа коронавируса в Китае стал четвертый человек

Число жертв нового типа коронавируса в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) достигло четырех. Заболевание стало причиной гибели - 89-летнего мужчины. Пациент скончался, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.

В настоящее время в КНР зафиксировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса. Девять пациентов находятся в критическом состоянии, 35 - в тяжелом.

Ранее власти КНР подтвердили возможность передачи коронавируса нового типа от человека к человеку.

Напомним, что 31 декабря прошлого года появилась официальная информация о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Седьмого января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.