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Вышел русский трейлер продолжения "Большого Лебовски"

Новости
    21.01.2020, 13:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале кинокомпании "Вольга" обнародован локализованный трейлер художественного фильма "Дальше некуда" (также известного как "Броски Хесуса", The Jesus Rolls), спин-оффа "Большого Лебовски", рассказывающего о деяниях Хесуса, эпичного, одержимого игрока в боулинг. К роли которого вернулся Джон Туртурро. Он же выступил режиссером проекта.

Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер сериала "Великая" о Екатерине II с Эль Фаннинг

Плюс у нас здесь обладатель "Оскара" Кристофер Уокен, обладательница премии "Оскар Сьюзан Сарандон, Джон Хэмм ("Безумцы", "Малыш на драйве", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"), Одри "Амели" Тоту и отличный актер Бобби Каннавале ("Ирландец", "Винил", "Мистер Робот").

"Хесус Квинтана - легендарный боулер и в прошлом самый грозный соперник того самого Лебовски. Выйдя из тюрьмы, в первый же день свободной жизни он воссоединяется с друзьями и снова пускается во все тяжкие", - сообщил синонсис. Напомнив, что каким бы отчаянным ни было его положение, "не стоит забывать, что с Хесусом шутки плохи".

В онлайн-кинотеатрах - с 4 февраля.

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