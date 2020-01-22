Голунов обратился за извинениями к новому Генпрокурору РФ

Признанный потерпевшим по уголовному делу о превышении полномочий бывшими сотрудниками полиции журналист Иван Голунов направил обращение в Генеральную прокуратуру на имя нового руководителя надзорного ведомства Игоря Краснова. Об этом стало известно в среду от адвоката работника одного из популярных интернет-изданий.

"Мы в жалобе просим признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры РФ, которое выражалось в невыполнении обязанности принести официальные извинения от имени государства Ивану Голунову. Просим такие извинения принести", - цитирует адвоката Сергея Бадамшина.

В жалобе отмечается, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу Голунов был незаконно подвергнут мерам процессуального принуждения и необоснованно привлечен к уголовной ответственности. При прекращении же уголовного преследования по реабилитирующим основаниям - непричастностью к совершенному преступлению - прокурор, по словам адвоката Бадамшина, обязан в течение месяца в письменном виде принести извинения гражданину от имени государства.

Ранее "Российская газета" рассказывала, что Ивана Голунова все-таки признали потерпевшим и пригласили на допрос в новом статусе.

Напомним, спецкор базирующегося в Риге интернет-издания Meduza Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года в центре Москвы. Ему вменили покушение на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз все обвинения с журналиста были сняты, и его освободили.

Уголовное преследование отменили (формулировка МВД) "в связи с недоказанностью участия Голунова в преступлении". Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о столичном ритуальном бизнесе.

Уголовное дело в итоге было возбуждено в отношении пятерых полицейских УВД по ЗАО города Москвы (в настоящий момент все уволены). Их обвиняют по части 3 статьи 286 "превышение должностных полномочий". Бывшим стражам правопорядка грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Еще несколько полицейских, в том числе два руководителя в званиях генерал-майоров, были уволены.