Журналиста Голунова признали потерпевшим и вызвали на допрос

В отношении же полицейских антинаркотического управления, которые непосредственно задерживали журналиста, возбудили дело. Правда, расследовалось оно со скрипом.

На большой ежегодной пресс-конференции 19 декабря прошлого года о ходе расследования спросили президента Владимира Путина. Он ответил, что по факту незаконного задержания Голунова Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских. Отвечая на вопрос, кто был заказчиком этого дела, глава государства ответил, что такой информации "пока нет".

"Звонил следователь и сообщил, что меня признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Теперь нужно как-то скромно отметить день рождения, чтобы на следующий день к 10 утра прийти на допрос в Следственный комитет", - написал Голунов в интернет-мессенджере.

На допрос журналист вызван 20 января.

Днем ранее стало известно, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении бывших полицейских - это часть 3 статьи 286 "превышение должностных полномочий".

Бывшим стражам правопорядка по вмененному составу преступления грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, спецкор базирующегося в Риге интернет-издания Meduza Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года в центре Москвы. Ему вменили покушение на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз все обвинения с журналиста были сняты и его освободили.

Уголовное преследование отменили (формулировка МВД) "в связи с недоказанностью участия Голунова в преступлении". Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о столичном ритуальном бизнесе.