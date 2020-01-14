Журналиста Голунова признали потерпевшим и вызвали на допрос

Новости

Пилоты Союзного государства принесли очередной подарок с "Дакара" 17:35
Древняя звезда помогла раскрыть тайну происхождения Млечного Пути 17:35
Ученые впервые создали робота полностью из живых клеток 17:31
Экс-полковник Захарченко подрался в мордовской колонии 17:25
Юрий Лоза назвал КВН воротами в ад 17:21
Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлине 17:19
В Москве утвердили 37 мест для крещенских купаний 17:14
Доминик Торетто "на максималках": новый трейлер фильма "Бладшот" 17:05
В "Единой России" предложили изменить подход к расчету средней зарплаты 17:00
Видео: водитель не удержал кран в равновесии и поднял его на дыбы 17:00
Володин призвал Польшу извиниться за подготовку почвы для холокоста 16:54
Вышел трейлер нового "Барашка Шона" от создателей "Уоллеса и Громита". 16:54
Стали известны подробности захвата заложницы в Японии 16:43
Белорусские нефтяники займутся разработкой лицензионного участка на Ямале 16:40
Брэд Питт рассказал, кто помог ему победить алкогольную зависимость 16:40
Корвет "Гремящий" испытал новый комплекс оружия в Баренцевом море 16:38
Клим Шипенко объяснил коммерческий успех фильма "Холоп" 16:35
В Казани выписали 14 штрафов за съемки клипа на песню Тимати 16:34
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул 16:28
В Британии сельчанам 6 лет подбрасывали деньги, а они сдавали их в полицию 16:27
Тренер "Зенита" поддержал единственный в России центр помощи аистам 16:25
В Москве выберут подрядчиков для капремонта в жилых домах в 2020 году 16:25
Новое испанское правительство оказалось самым большим в ЕС 16:24
Минсельхоз готовит ограничение экспорта российского зерна 16:19
Вышел русский трейлер хоррора "Кукла 2: Брамс" с Кэти Холмс 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
14.01.2020 16:56
Рубрика: Происшествия

Журналиста Голунова признали потерпевшим и вызвали на допрос

Текст: Иван Петров
Корреспондент интернет-издания Meduza Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий, расследуемому в отношении бывших полицейских. Стражи правопорядка, напомним, задержали журналиста якобы за попытку сбыта наркотиков. Впоследствии все подозрения с Голунова были сняты, а полицейские, в том числе два руководителя в званиях генерал-майоров, были уволены.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В отношении же полицейских антинаркотического управления, которые непосредственно задерживали журналиста, возбудили дело. Правда, расследовалось оно со скрипом.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Суд отказался восстановить на службе полицейского по делу Голунова

На большой ежегодной пресс-конференции 19 декабря прошлого года о ходе расследования спросили президента Владимира Путина. Он ответил, что по факту незаконного задержания Голунова Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских. Отвечая на вопрос, кто был заказчиком этого дела, глава государства ответил, что такой информации "пока нет".

"Звонил следователь и сообщил, что меня признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Теперь нужно как-то скромно отметить день рождения, чтобы на следующий день к 10 утра прийти на допрос в Следственный комитет", - написал Голунов в интернет-мессенджере.

На допрос журналист вызван 20 января.

Днем ранее стало известно, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении бывших полицейских - это часть 3 статьи 286 "превышение должностных полномочий".

Бывшим стражам правопорядка по вмененному составу преступления грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя СК

Напомним, спецкор базирующегося в Риге интернет-издания Meduza Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года в центре Москвы. Ему вменили покушение на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз все обвинения с журналиста были сняты и его освободили.

Уголовное преследование отменили (формулировка МВД) "в связи с недоказанностью участия Голунова в преступлении". Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о столичном ритуальном бизнесе.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Евросоюз запустит механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном
В Госдуме ответили на слова президента Эстонии о разочаровании в России
Более 60 процентов клиентов банков получили отказы в выдаче кредитов
Эрдоган предостерег Хафтара от продолжения наступления