Госсекретарь США 1 февраля впервые в истории приедет в Беларусь

В белорусской столице, подтвердили в МИД РБ, ожидают в первый день февраля прибытие государственного секретаря США Майкла Помпео. Его рабочий визит в Беларусь, напоминает БЕЛТА, был намечен еще на 4 января текущего года, но был перенесен в связи с ситуацией вокруг посольства США в Ираке и последовавших за этим событий.

Согласно программе белорусского-американского диалога, о чем уже информировал "СОЮЗ", были предусмотрены переговоры на высшем уровне, встреча госсекретаря Помпео с главой МИД Владимиром Макеем и ряд других деловых мероприятий.

Позже Владимир Макей и Майкл Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого белорусской стороной была подтверждена готовность принять высокого американского гостя с визитом во взаимоприемлемые даты, а также была отмечена важность "открытого обмена мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, ситуации в регионе и мире в целом".

При обсуждении в телефонном диалоге ситуации в ближневосточном регионе Макей осудил любые действия, нарушающие предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств. Он заявил, что официальный Минск призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности, а также подчеркнул необходимость соблюдения принципов международного права в целях устойчивого обеспечения международной безопасности в глобальном и региональном измерениях.