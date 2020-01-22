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22.01.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Карлос Гон предсказал крах Nissan через пару лет

Текст: Константин Руссов

"Он сказал мне, что Nissan может обанкротиться в течение двух-трёх лет", - цитирует Automotive News Europe Нобуо Гохара, экс-прокурора, занимавшегося в том числе делом Карлоса Гона. Почему Nissan ждёт печальная судьба, Гон не уточнил.

Фото: GettyImages
Как Япония отреагировала на побег Карлоса Гона

Отмечается, что Гохара разделяет взгляды Гона относительно несовершенства системы правосудия в Японии. Последняя встреча бывшего прокурора с экс-главой Renault-Nissan состоялась за несколько дней до побега Гона в Бейрут. Представитель властей беседовал с топ-менеджером неоднократно и хотел в будущем издать книгу, но, как сказал Гохара, этого уже теперь, вероятно, не произойдёт.

Карлос Гон был арестован весной 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и махинациях с активами Альянса. В декабре прошлого года Гон сумел сбежать в Бейрут: у Ливана нет договорённостей с Японией об экстрадиции. Обстоятельства побега до сих пор остаются неизвестными.

В этом году Карлос Гон провёл пресс-конференцию, на которой сообщил, что подтолкнуло его на такой шаг. По его словам, побег был необходимостью, так как веры в справедливый суд у него уже давно не осталось.

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