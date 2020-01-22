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22.01.2020 15:45
Рубрика: Легковые авто

Конкурент Arkana. Suzuki опубликовала изображение купеобразного кроссовера

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Пресс-служба Suzuki. Фото: Пресс-служба Suzuki.
Фото: Пресс-служба Suzuki.

В Сети появилось изображение новой разработки компании Suzuki- кроссовера Futuro-e в купеообразном кузове. Речь идет о концептуальном прототипе, который "вживую" дебютирует в начале февраля нынешнего года на автомобильной выставке в Нью-Дели.

Эта модель демонстрирует представления компании о будущем автомобилей бренда.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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По тизеру видно, что, разрабатывая дизайн купе Suzuki Futuro-e, японцы применяли новые стилистические решения. Кроссовер выделяется не только за счет купеобразного кузова, но и благодаря, например, необычным светодиодным фонарям, решенным в вытянутой форме.

Точной информации о том, какая именно силовая установка применяется на Suzuki Futuro-e, пока нет, и появится она, скорее всего, ближе к дате дебютного показа этой модели. Но, так как свое будущее Suzuki видит в электрофицированных автомобилях, на этом кросс-купе, вероятнее всего, используется или "чистый" электропривод, или гибридная установка.

Ранее "Российская газета" писала , что компания Suzuki, возможно, планирует поставлять на российский рынок компактный кроссовер Suzuki Ignis. Эта модель продается в Европе в полноприводном исполнении с 1,2-литровым 90-сильным мотором, а также в версии с гибридным приводом.

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#Suzuki