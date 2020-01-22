Конкурент Cullinan и Bentayga выехал на тесты: новые фото Aurus Komendant

В начале декабря в Сети появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Тогда модель поймали на автовозе в компании с седаном Senat S600 и минивеном Arsenal.

Теперь портал autoblog опубликовал снимки Komendant с дорожных испытаний в сопровождении Arsenal. Внедорожник проходит часть северных тестов на дорогах общего пользования в Скандинавии.

Закамуфлированный прототип дает представление о том, как будет выглядеть серийный Komendant. Прослеживается общая стилистика бренда Aurus, решение головной оптики, решетки радиатора, а также пропорции автомобиля и линия остекления. Примечательно, что силовая структура кузова внедорожника до средней стойки унифицирована с седаном. У машин идентичные передние двери. Что касается интерьера Komendant, то он также схож с салоном Senat.

Полноразмерный внедорожник Aurus Komendant, как и другие модели Aurus, разработан на Единой модульной платформе. Степень унификации подвески между Senat, Arsenal и Komendant составляет 100%, а дорожный просвет равен 200 мм.

Фото: www.autoblog.com

Внедорожник оснащается гибридной силовой установкой, включающей в себя 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 л.с., которому помогает электромотором с высоковольтной батареей. "Атмосферник" агрегатируется российской 9-ступенчатой автоматической коробкой передач КАТЕ. Привод - полный, построенный вокруг муфты подключения передней оси. Шасси имеет несколько режимов движения - Auto, Sport, Comfort и Allroad.

Напомним, премьера Komendant должна состоятся в августе текущего года на Московском автосалоне. По пересмотренным планам Komendant появится в продаже в 2022 году и составит конкуренцию Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga.