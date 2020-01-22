Минфин не планирует менять бюджетное правило

Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Российской газеты".

Ряд аналитиков после смены правительства, произошедшей накануне, предположили, что действующий механизм бюджетного правила может быть пересмотрен для финансирования расходов на выполнение социальных обязательств.

По текущей версии бюджетного правила дополнительные доходы федерального бюджета от продажи за рубеж нефти сверх базовой цены (в 2020 году она составляет около $42,4 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния. Цена отсечения нефти в бюджетном правиле каждый год индексируется на 2%.

Также Минфин приступил к работе над поправками в закон о федеральном бюджете для реализации послания президента. В соответствии поручениями правительства Минфин подготовит поправки вместе с заинтересованными ведомствами в течение месяца, отмечают в ведомстве. Согласно поручению премьер-министра Михаила Мишустина, срок внесения поправок - до 11 февраля.

По словам министра финансов Силуанова, федеральный бюджет справится с финансовым обеспечением задач, поставленных в послании президента. Общий объем дополнительных ресурсов до 2024 года определен в размере составил более 4 трлн рублей, указывал накануне Силуанов на первом заседании нового правительства. Силуанов отмечал, что в бюджете есть резервы, в том числе резервный фонд, который формируется за счет неиспользованных средств прошлого года, более жестко будут проанализированы остатки, которые не были использованы в прошлые годы, а также планируется заниматься улучшением администрирования доходов и бороться с серыми схемами по уклонению от уплаты налогов.

15 января президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил ряд мер для повышения рождаемости. Глава государства предложил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет, в случае если доходы семьи не превышают один прожиточный минимум на человека, выплачивать материнский капитал уже на первого ребенка, а также обеспечить всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Минфин оценивал расходы федерального бюджета на предложенные президентом меры в 2020 году в 400-450 млрд рублей.