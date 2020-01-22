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22.01.2020 18:31
Рубрика: Экономика

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Текст: Роман Маркелов
Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Российской газеты".

Ряд аналитиков после смены правительства, произошедшей накануне, предположили, что действующий механизм бюджетного правила может быть пересмотрен для финансирования расходов на выполнение социальных обязательств.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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По текущей версии бюджетного правила дополнительные доходы федерального бюджета от продажи за рубеж нефти сверх базовой цены (в 2020 году она составляет около $42,4 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния. Цена отсечения нефти в бюджетном правиле каждый год индексируется на 2%.

Также Минфин приступил к работе над поправками в закон о федеральном бюджете для реализации послания президента. В соответствии поручениями правительства Минфин подготовит поправки вместе с заинтересованными ведомствами в течение месяца, отмечают в ведомстве. Согласно поручению премьер-министра Михаила Мишустина, срок внесения поправок - до 11 февраля.

По словам министра финансов Силуанова, федеральный бюджет справится с финансовым обеспечением задач, поставленных в послании президента. Общий объем дополнительных ресурсов до 2024 года определен в размере составил более 4 трлн рублей, указывал накануне Силуанов на первом заседании нового правительства. Силуанов отмечал, что в бюджете есть резервы, в том числе резервный фонд, который формируется за счет неиспользованных средств прошлого года, более жестко будут проанализированы остатки, которые не были использованы в прошлые годы, а также планируется заниматься улучшением администрирования доходов и бороться с серыми схемами по уклонению от уплаты налогов.

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15 января президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил ряд мер для повышения рождаемости. Глава государства предложил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет, в случае если доходы семьи не превышают один прожиточный минимум на человека, выплачивать материнский капитал уже на первого ребенка, а также обеспечить всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Минфин оценивал расходы федерального бюджета на предложенные президентом меры в 2020 году в 400-450 млрд рублей.

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