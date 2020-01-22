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22.01.2020 18:11
Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi Pajero: у российских дилеров осталось 250 машин

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Компания Mitsubishi рассказала о том, что продажи легендарного Pajero завершаются в России. Осенью прошлого года японцы привезли в нашу страну финальную партию внедорожников, состоящую из 500 экземпляров. Сейчас у дилеров еще можно найти автомобили - осталось около 250 машин. Ввоз новых Pajero не планируется (это и понятно, ОТТС на модель действовало до декабря 2019 года).

Mitsubishi Pajero четвертого поколения поступил в продажу в 2006 году. В последнее время автомобиль предлагался c безальтернативным бензиновым мотором V6 3.0 (174 л.с.) и полным приводом Super Select. За внедорожник нужно отдать минимум 2 898 000 рублей. В прошлом году японцы продали в России 1205 экземпляров легендарной машины.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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Появится ли в ближайшее время новое поколение Pajero - не очень понятно. Ранее проходила информация, что внедорожник разделит платформу с Patrol. Альянс Nissan-Mitsubishi рассматривает такую возможность и просчитывает, будет ли проект целесообразным с экономической точки зрения. Других подробностей пока нет.

Напомним, ранее Mitsubishi подвела итоги 2019 года и представила свои планы развития в России на 2020 год. Всего с января по декабрь 2019 года было реализовано 39 938 автомобилей, что на 12% ниже результатов 2018 года. В этом году японцы планируют продать не менее 35 000 машин.

Главными задачами на этот год компания считает обновление дилерской сети, начало сотрудничество с "Яндексом" (о нем подробно расскажут в феврале) и запуск обновленных моделей.

Речь идет о кроссовере ASX (появится в апреле) и внедорожнике Pajero Sport (доберется до нас в декабре).

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