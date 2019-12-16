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16.12.2019 14:33
Рубрика: Легковые авто

Nissan Patrol и Mitsubishi Pajero могут получить одну платформу

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Новое поколение Mitsubishi Pajero может получить ту же архитектуру, что и Nissan Patrol. Об этом заявил руководитель австралийского отделения Mitsubishi Джон Синьорелло.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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Как уточняет портал Motor1 со ссылкой на австралийское издание CarsGuide, Синьорелло пояснил, что альянс Nissan-Mitsubishi рассматривает такую возможность и просчитывают, будет ли проект целесообразным с экономической точки зрения.

О том, что Nissan Patrol может стать основой для нового поколения Pajero, бывший генеральный директор Mitsubishi Тревор Манн заявил еще в 2007 году. Однако до сих пор официального подтверждения этому не было. Сомнения, скорее всего, связаны с неясными перспективами больших рамных внедорожников, с учетом тренда на экологичность и экономичность. О том, что их популярность в ближайшее время упадет, говорят топ-менеджеры ведущих мировых компаний автопрома.

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Впрочем, партнерство в любом случае дает значительные преимущества: оно снижает стоимость разработки новых моделей. Pajero нынешнего поколения вышел в 2006 году, автомобиль до сих пор пользуется хорошим спросом в Австралии. Поэтому не исключено, что проект все же будет реализован.

Недавно появились подробности о новом кроссовере Nissan X-Trail. А Mitsubishi представила внедорожник-минивэн с клиренсом 225 мм.

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#Nissan #Mitsubishi