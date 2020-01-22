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22.01.2020 09:22
Рубрика: Легковые авто

Nissan Pathfinder нового поколения попался фотошпионам

Текст: Борис Захаров
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Журналисты издания motor1.com раздобыли и обнародовали первые снимки кроссовера Nissan Pathfinder нового поколения, который планируется представить летом 2020 года.

Машина на фото облачена в обильный камуфляж, и даже более того - под "шоры" добавлены накладки, призванные сбить с толку папарацци. Но эксперты полагают, что SUV нового поколения сохранит преемственность с предшественником - очевидно, что у модели образца 2021 года знакомые плавные очертания и пропорции, контрастирующие с коробчатыми формами Pathfinder прошлой генерации образца 2013 года.

Фото: Андрей Полухин / РГ
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Эксперты также полагают, что новинка получит более крупную радиаторную решетку V-образной формы в стиле новой Altima, а фронтальную светотехнику разместят выше, чем раньше. Боковины и подоконные линии в свою очередь вдохновлены экстерьером субкомпактного кроссовера Juke нового поколения. Форма линии крыши сохранилась, однако эксперты уверены, что габаритная высота уменьшится. Задние фонари, согласно тем же оценкам, станут тоньше и длиннее. Изменится также оформление задних кузовных стоек.

Ожидается, что новый Nissan Pathfinder сохранит несущую структуру кузова, архитектуру с поперечно размещенным двигателем и будет выпускаться на прежней переднеприводной платформе с возможностью оснащения подключаемым полным приводом. Что касается моторной линейки, весьма вероятно, что устаревающий бензиновый 3,5-литровый V6 будет вытеснен турбированной 2-литровой бензиновой "четверкой", знакомой по модели Altima (сделают это в угоду экономии топлива и сокращения вредных выбросов).

Фото: www.motor1.com
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#Nissan