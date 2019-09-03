Новый Nissan Juke: платформа от Captur, движок от Micra

Nissan провела презентацию второго поколения Juke. В основу кроссовера легла платформа CMF-B, на которой также созданы Renault Captur и Clio. Он остался верен своему полярному дизайну (либо нравится, либо не принимаешь категорически), вырос в габаритах и обзавёлся комплексом помощников, которые сделают поездки приятнее.

Нередко можно было услышать, что Nissan Juke мал и тесен. Колёсная база второй генерации модели оказалась больше на 105 мм, чем у предшественника. Длина кроссовера составляет теперь 4 210 мм, ширина - 1 800 мм, высота - 1 585 мм. Получается, что новый Juke на 85 мм длиннее, на 170 мм шире и на 30 мм ниже. При этом автомобиль сбросил целых 23 кг без потери жёсткости на кручение: в компании обещают улучшенную стабильность при движении по шоссе и при прохождении в поворотах.

Ещё пару слов о практичности: новый Nissan Juke располагает багажником объёмом 422 литра, что существенно больше 354 литров у первого поколения. И чтобы разница была более наглядной и ощутимой: это всего на 8 литров меньше, чем у Qashqai.

В моторной гамме кроссовера пока только один турбированный трёхцилиндровый DIG-T объёмом 1,0 литра мощностью 117 л.с. Да, да, это тот самый движок, который ставится на Nissan Micra. Незазорно, потому что экономично! Но цифр расхода компания пока не приводит. В пару "турботройке" можно будет выбрать 6-ступенчатую "механику" или 7-скоростной "робот" с двумя сцеплениями.

Предполагаем, что в будущем кроссовер получит 1,5-литровый бензиновый двигатель и гибридную силовую установку по примеру соплатформенного Renault Captur. Нельзя исключать и появления высокопроизводительного варианта Nismo, который явно окажется мощнее предшественника, оснащённого турбированной "четвёркой" мощностью 218 л.с.

Фото: Пресс-служба Nissan

В компании заявили, что новый Nissan Juke является самой подключенной моделью в линейке бренда. Кроссовер укомплектован комплексами Nissan Intelligent Mobility и ProPilot. Последний умеет вести автомобиль по шоссе, автоматически ускоряя или замедляя его и удерживая в середине полосы движения. Также в состав ProPilot включены системы экстренного торможения с функциями распознавания велосипедистов и пешеходов, системы слежения за дорожными знаками, разметкой, автомобилями, движущимися в перпендикулярном направлении при выезде с парковки. Уникальной для сегмента стал ассистент слежения за машиной в "мёртвой" зоне: если система определяет, что водитель намерен совершить манёвр, но в "слепой" зоне есть другой автомобиль, то она плавно вернёт Juke на безопасную траекторию.

Nissan Intelligent Mobility включает в себя информационно-развлекательную систему последнего поколения с 8-дюймовым тачскрином, поддерживающую Apple CarPlay и Android Auto, точку доступа Wi-Fi, возможность проверки состояния автомобиля через приложение на смартфоне, удалённое управление функциями автомобиля.

Производство нового Nissan Juke налажено там же, где выпускали первое поколение кроссовера, - в британском Сандерленде. Первые поставки должны начаться в ноябре. Цена на модель стартует от 17 395 фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей).

В Россию новое поколение, судя по отсутствию ОТТС, пока завозить не планируют. Предшественника прошлого года выпуска можно найти у дилеров марки по цене от 1 220 000 рублей.