Новости

В Испании объявлена чрезвычайная климатическая ситуация 05:11
Toyota объявила об отзыве 3,4 миллиона автомобилей по всему миру 04:56
В Китае число заболевших коронавирусом нового типа достигло 324 04:32
Президент США счел экоактивистку Грету Тунберг очень сердитой 04:31
На Сахалине в 2020 году установят первые заправки для электромобилей 04:25
На границе России и Китая задержали радиоактивные компасы 04:18
В Хабаровском крае самолеты Ту-142МЗ выследили подлодку "противника" 04:17
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии 03:58
Жители Ливана вышли на демонстрации против правительства Хасана Диаба 03:55
Новый вирус не отбил у россиян желания отдыхать в Китае 03:53
В Центральной Америке усилены меры безопасности из-за коронавируса 03:12
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны 03:11
Теракт в Буркина-Фасо унес жизни 36 человек 02:46
Полиция применила газ для разгона демонстрантов в Ливане 02:46
Столтенберг заявил о рекордном количестве военных США в Европе 02:33
США предложили КНР переговоры с участием РФ по ядерному оружию 02:25
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом 02:10
Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа 02:04
Пушков провел параллель между украинскими депутатами ПАСЕ и собаками 01:52
Военные Израиля расстреляли бросивших в них гранату палестинцев 01:33
Группу туристов из Польши ограбили на юге Мексики 01:25
В четырех странах зафиксировано 282 случая заражения новым коронавирусом 01:09
В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет 00:50
Ученые выяснили, как похудеть с помощью кофеина 00:46
Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США 00:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
22.01.2020 04:31
Рубрика: В мире

Президент США счел экоактивистку Грету Тунберг очень сердитой

Президент США Дональд Трамп заявил, что шведская экоактивистка Грета Тунберг "очень сердитая". Как пишет Wall Street Journal, американский лидер также признался, что мало знает о 17-летнем борце с проблемами климата.

Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде

Школьница Грета Тунберг выступила на форуме, проходящем в городе Давос на востоке Швейцарии с 21 по 24 января. В данном мероприятии участвует и глава Соединенных Штатов.

В сентябре Трамп посмеялся над подростком, которая во время климатического саммита ООН обвинила мировых политиков в краже у нее детства и мечты. Тогда он назвал ее "очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее". В холле Генассамблеи ООН Грета одарила американского президента неодобрительным взглядом.

Большое раздражение у Трампа вызвало объявление журналом Time Греты Тунберг "Человеком года-2019". "Это нелепо. Грета должна поработать над своей проблемой управления гневом, а затем пойти в старое доброе кино с другом! Успокойся, Грета, успокойся", - порекомендовал тогда глава Белого дома.

В мире США Общество Экология В мире Европа Швейцария Дональд Трамп

Главное сегодня

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства
Формирование нового правительства России
Захарова: Премьер-министр Польши убил в себе человека
Ростуризм разъяснил степень опасности поездок в Китай
Первым гиперзвуковым "Цирконом" вооружат один из фрегатов
В мире
В мире
Как повлияет на российский экспорт соглашение США и Китая
Лесные пожары
Лесные пожары
В Австралии спасли от огня уникальные деревья