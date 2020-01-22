Президент США счел экоактивистку Грету Тунберг очень сердитой

Президент США Дональд Трамп заявил, что шведская экоактивистка Грета Тунберг "очень сердитая". Как пишет Wall Street Journal, американский лидер также признался, что мало знает о 17-летнем борце с проблемами климата.

Школьница Грета Тунберг выступила на форуме, проходящем в городе Давос на востоке Швейцарии с 21 по 24 января. В данном мероприятии участвует и глава Соединенных Штатов.

В сентябре Трамп посмеялся над подростком, которая во время климатического саммита ООН обвинила мировых политиков в краже у нее детства и мечты. Тогда он назвал ее "очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее". В холле Генассамблеи ООН Грета одарила американского президента неодобрительным взглядом.

Большое раздражение у Трампа вызвало объявление журналом Time Греты Тунберг "Человеком года-2019". "Это нелепо. Грета должна поработать над своей проблемой управления гневом, а затем пойти в старое доброе кино с другом! Успокойся, Грета, успокойся", - порекомендовал тогда глава Белого дома.