Рассекречен очередной элемент салона "Русского Прадо"

УАЗ запатентовал очередной элемент салона нового "Патриота" - "Русского Прадо". На этот раз на изображениях, опубликованных Федеральным институтом промышленной собственности, "засветился" блок переключателей, на котором расположены клавиши управления "зимним" пакетом и аварийной сигнализацией.

Этот же блок переключателей уже был замечен на патентных изображениях центральной консоли внедорожника. Лента кнопок подогрева и "аварийки" расположится между экраном новой мультимедийной системы и пересмотренным блоком климат-контроля.

Напомним, благодаря ранее опубликованным патентам, стало известно, что "Русский Прадо" получит электронный стояночный тормоз и функцию Auto Hold. Последняя сделает эксплуатацию внедорожника в условиях плотного городского трафика приятнее.

"РГ" сообщала, когда должна появиться новинка. Как сообщили представители УАЗа, название модели останется прежним - "Патриот". В моторной гамме появятся новые двигатели с турбонаддувом.

"Наценка будет адекватной, мы понимаем конкурентную среду, в которой мы находимся", - говорил глава УАЗа Адиль Ширинов о цене будущего внедорожника. По его словам, она составит порядка 5-8%.

В настоящее время цена на УАЗ "Патриот" начинается от 819 900 рублей. Модель оснащена системой полного привода, бензиновым двигателем объёмом 2.7 литра мощностью 149.6 литра, в пару к которому можно выбрать как 5-ступенчатую МКП, так и 6-диапазонный "автомат".