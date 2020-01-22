Минздрав сообщил о состоянии госпитализированных в Санкт-Петербурге

Пациенты из Санкт-Петербурга, в отношении которых возникли подозрения на наличие заболевания кронавирусной инфекцией, продолжают оставаться в стационаре, сообщили в Минздраве России.

Состояние пациентов оценивается медиками как стабильное, они получают всю необходимую медицинскую помощь.

В настоящий момент никому из указанных пациентов диагноз кронавирусной инфекции не установлен. Нельзя исключать того, что их состояние вызвано ОРВИ, уточняется в сообщении министерства.

Оказание медицинской помощи этим больным находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.