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22.01.2020 15:37
Рубрика: Российский автопром

На Таганрогский автозавод не нашлось покупателей

Текст: Николай Грищенко
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Безрезультатно завершились торги по реализации оборудования и недвижимости обанкротившегося Таганрогского автомобильного завода.

Фото: Егор Еремов / РИА Новости
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"Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие", - говорится в официальном сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выставленное на аукцион имущество предприятия первоначально оценивалось в 1,069 миллиарда рублей. Одним лотом предлагались к реализации сварочно-сборочные и административно-бытовой корпуса, земельные участки, холодильная станция, тепловозовагонное депо и водогрейная котельная.

Напомним, ТагАЗ был построен в 1998 году на базе Таганрогского комбайнового завода по лицензии и технологии южнокорейской компании Daewoo Motors. Под брендом Doninvest здесь выпускали лицензионные копии Daewoo, Chery (Vortex), JAC и SsangYong, несколько моделей Hyundai, Citroen и BYD. Изготавливались также автомобили собственного производства под маркой Tagaz. В 2008 году в Таганроге было собрано 106,3 тысячи автомобилей.

Финансовые трудности у предприятия начались в 2009 году, а в 2014-м завод был признан банкротом. Долг составил около 31 млрд рублей.

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