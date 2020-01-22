На Таганрогский автозавод не нашлось покупателей

Безрезультатно завершились торги по реализации оборудования и недвижимости обанкротившегося Таганрогского автомобильного завода.

"Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие", - говорится в официальном сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выставленное на аукцион имущество предприятия первоначально оценивалось в 1,069 миллиарда рублей. Одним лотом предлагались к реализации сварочно-сборочные и административно-бытовой корпуса, земельные участки, холодильная станция, тепловозовагонное депо и водогрейная котельная.

Напомним, ТагАЗ был построен в 1998 году на базе Таганрогского комбайнового завода по лицензии и технологии южнокорейской компании Daewoo Motors. Под брендом Doninvest здесь выпускали лицензионные копии Daewoo, Chery (Vortex), JAC и SsangYong, несколько моделей Hyundai, Citroen и BYD. Изготавливались также автомобили собственного производства под маркой Tagaz. В 2008 году в Таганроге было собрано 106,3 тысячи автомобилей.

Финансовые трудности у предприятия начались в 2009 году, а в 2014-м завод был признан банкротом. Долг составил около 31 млрд рублей.