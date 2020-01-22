Ученые не исключили увеличения сейсмической активности в Крыму

В 2019 году в Крымско-Черноморском регионе зафиксирован спад сейсмической активности. Об этом "Интерфаксу" сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. В.И. Вернадского Юрий Вольфман.

- По сравнению с 2018 годом число зарегистрированных землетрясений уменьшилось с 100 до 85, - уточнил Вольфман. - При этом магнитуда зарегистрированных землетрясений не превышала трех, и они практически не ощущались людьми. Одно из них, что произошло в 40 километрах к юго-востоку от Феодосии, заметили жители верхних этажей высотных домов. Интенсивность этих сотрясений оценивается в два балла.

По словам Вольфмана, в прошлом году значительно снизился уровень высвободившейся сейсмической энергии в очагах. Но нельзя забывать, что Крым остается сейсмически опасным регионом, и исключать вероятность землетрясений, в том числе и достаточно сильных, тоже нельзя.

- В отдельные годы ученые фиксируют на полуострове до 200 сотрясений, поэтому 2019 год можно считать периодом относительного сейсмического затишья в регионе, - отметил Вольфман.

Справка "РГ"

Самым крупным землетрясением в XX веке в Крыму считаются произошедшие 25 июня 1927 года и 11 сентября 1927 года. Их сила оценивалась в 7 и 8 баллов соответственно. Разрушению подверглось 70 процентов всех строений, материальный ущерб составил 25 миллионов рублей. Всего в Крыму с IV века до нашей эры до настоящего времени произошло 77 сильных землетрясений. Поэтому все новые объекты, строящиеся на полуострове, возводятся с учетом возможной сейсмической активности. Например, Крымский мост оборудован шок-трансмиттерами - устройствами, которые защитят конструкции моста от разрушения при землетрясениях до девяти баллов.