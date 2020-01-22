Новости

Рассекречен очередной элемент салона "Русского Прадо" 13:01
Директора курганского аэропорта оправдали за спиленные деревья 12:56
В Приморье сыграли 11 партию матча за женскую мировую шахматную корону 12:56
Записки и доносы. Во дворце в Петербурге нашли тысячи редких документов 12:45
В Башкирии арестованный подросток умер в медсанчасти ФСИН 12:32
Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки 12:24
Субмиллиметровые РЛС для обнаружения малых дронов создадут в России 12:23
Ученые не исключили увеличения сейсмической активности в Крыму 12:14
Клишас: Глава ЦИК приглашена на заседание группы по поправкам в Конституцию 12:13
Челябинские пограничники задержали грузовик с мачете и мечами 12:12
В Удмуртии два подростка спасли тонущего первоклассника 12:10
Tesla про нападки на "автопилот": это всё спекулянты 12:01
Омича будут судить за оправдание теракта в Новой Зеландии 12:00
В санатории Сочи мальчика засосало в диффузор бассейна 11:56
Академик Гусаков избран председателем Межгоссовета СНГ по космосу 11:56
Новым главой Росреестра назначен Олег Скуфинский 11:54
Таймырский браконьер наловил рыбы на миллион рублей 11:53
В Петербурге погиб отставной офицер полиции Казахстана 11:46
В Москве установлен новый температурный рекорд 11:44
В Прикамье на ребенка упали футбольные ворота 11:41
Duster оказался в дефиците: Renault не успевает выпускать кроссовер 11:39
Свердловские приставы наказали "робота" за назойливые звонки 11:39
Мишустин поручил подготовить предложения по уточнению нацпроектов 11:32
Макгрегор поднялся в рейтинге UFC после победы над Серроне 11:29
В Минске обсудят взаимодействие гидрометеорологов стран СНГ 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
22.01.2020 12:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые не исключили увеличения сейсмической активности в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В 2019 году в Крымско-Черноморском регионе зафиксирован спад сейсмической активности. Об этом "Интерфаксу" сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. В.И. Вернадского Юрий Вольфман.

- По сравнению с 2018 годом число зарегистрированных землетрясений уменьшилось с 100 до 85, - уточнил Вольфман. - При этом магнитуда зарегистрированных землетрясений не превышала трех, и они практически не ощущались людьми. Одно из них, что произошло в 40 километрах к юго-востоку от Феодосии, заметили жители верхних этажей высотных домов. Интенсивность этих сотрясений оценивается в два балла.

В крымских горах зафиксирован крупнейший за 30 лет обвал

По словам Вольфмана, в прошлом году значительно снизился уровень высвободившейся сейсмической энергии в очагах. Но нельзя забывать, что Крым остается сейсмически опасным регионом, и исключать вероятность землетрясений, в том числе и достаточно сильных, тоже нельзя.

- В отдельные годы ученые фиксируют на полуострове до 200 сотрясений, поэтому 2019 год можно считать периодом относительного сейсмического затишья в регионе, - отметил Вольфман.

Справка "РГ"

Самым крупным землетрясением в XX веке в Крыму считаются произошедшие 25 июня 1927 года и 11 сентября 1927 года. Их сила оценивалась в 7 и 8 баллов соответственно. Разрушению подверглось 70 процентов всех строений, материальный ущерб составил 25 миллионов рублей. Всего в Крыму с IV века до нашей эры до настоящего времени произошло 77 сильных землетрясений. Поэтому все новые объекты, строящиеся на полуострове, возводятся с учетом возможной сейсмической активности. Например, Крымский мост оборудован шок-трансмиттерами - устройствами, которые защитят конструкции моста от разрушения при землетрясениях до девяти баллов.

Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет
Матвиенко предложила расширить запрет на двойное гражданство
СМИ: Коллекторам могут вернуть право взимать долги по ЖКХ
Сенат США утвердил план разбирательств по импичменту Трампу
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года