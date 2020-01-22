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22.01.2020 14:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крым для росписи Соборной мечети прибыли мастера из Турции

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В Крым прибыли художники и мастера из Турции, которым предстоит выполнить роспись строящейся у Симферопольского водохранилища Соборной мечети. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма, которое заключило контракт на выполнение работ.

- Сегодня специалисты встретились с муфтием мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаевым, - рассказали в ДУМК. - Специалисты из Турции познакомятся с проектом и эскизами строящейся мечети, после чего мастера приступят к работам, в том числе к отделке мечети мрамором, художественной лепке и росписи помещений.

Фото: Пресс-служба депутата Госдумы от РК Руслана Бальбека
На въезде в Симферополь установят мусульманский полумесяц

Роспись строений мечети начнется весной, когда это позволят погодные условия. Привлечены специалисты, имеющие богатый опыт подобных работ на культовых сооружениях Турции.

В 2019 году строители завершили черновую отделку внутренних помещений мечети, облицевали свинцом главный купол, смонтировали фонтан. Началась установка витражных окон, благоустройство территории и наладка инженерных сетей.

Напомним, Соборная мечеть Крыма общей площадью 5,7 тысячи квадратных метров строится в районе Симферопольского водохранилища с сентября 2015 года. Одновременно в основном зале мечети на намаз смогут собраться 1500 мужчин, а на балконе - 900 женщин. Минареты высотой 49 метров, увенчанные позолоченными полумесяцами, отделают облицовочным белым мрамором. А фасад гостевого домика и административного здания украсит плитка ручной работы. Стоимость проекта на первоначальном этапе оценивалась в два миллиарда рублей. Сроки сдачи мечети в эксплуатацию весной 2019 года были сдвинуты на 2020 год, но пока конкретная дата открытия собора не называется.

В 2019 году распахнула свои двери новая мечеть Къадир-джами в Левадках под Симферополем, после капитального ремонта и возведения минарета вновь принимает верующих мечеть в микрорайоне Акъ-Мечеть в столице Крыма.

Общество Религия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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