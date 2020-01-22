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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму напавший на журналиста торговец предстанет перед судом

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Главное следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Евпатории, который в ноябре прошлого года на местном рынке ударил телеоператора телекомпании "Крым 24" (ТРК "Крым") Андрея Еремизина. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

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- Расследование уголовного дела завершено, - рассказали в ведомстве. - С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

В пресс-службе отметили, что подсудимый обвиняется в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, соединенном с насилием и с угрозой применения такого насилия (часть 3 статьи 144 УК РФ).

Следствие установило, что 19 ноября 2019 года на одном из евпаторийских рынков съемочная группа телерадиокомпании "Евпатория" (филиал "Крым24") снимала репортаж о стихийной торговле.

- В момент съемки представитель группы торговцев ударил видеооператора телеканала, воспрепятствовав таким образом законной профессиональной деятельности представителя СМИ, - подчеркнули в ведомстве.

Инцидент под личный контроль взял и.о. руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, заверив, что действиям фигуранта уголовного дела будет дана принципиальная правовая оценка.

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