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22.01.2020 04:56
Рубрика: Авто

Toyota объявила об отзыве 3,4 миллиона автомобилей по всему миру

Фото: AP Photo/David Zalubowski Фото: AP Photo/David Zalubowski
Фото: AP Photo/David Zalubowski

Японская корпорация Toyota Motor Corp отзывает 3,4 миллиона автомобилей по всему миру. Данная необходимость вызвана электронным сбоем, который может повлиять на раскрытие подушек безопасности.

Фото: www.bestcarweb.jp
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Только в США в пользовании находятся 2,9 миллиона таких автомобилей, передает РИА Новости. Речь идет о моделях Corolla (2011-2019 годов выпуска), Matrix (2011-2013), Avalon (2012-2018) и Avalon Hybrid (2013-2018).

Электронный блок управления в бракованных транспортных средствах не обладает должной защитой от электрических помех, которые могут случиться при ДТП. Специалисты в автосервисах Toyota намерены устранить эту недоработку.

В минувшем году Toyota отозвала в России больше одной тысячи внедорожников Land Cruiser Prado. Причина отзыва автомобилей с дизельными моторами - "возможность некорректной затяжки топливной трубки, соединяющий топливный насос высокого давления (ТНВД) с топливной рампой".