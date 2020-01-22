Toyota объявила об отзыве 3,4 миллиона автомобилей по всему миру

Японская корпорация Toyota Motor Corp отзывает 3,4 миллиона автомобилей по всему миру. Данная необходимость вызвана электронным сбоем, который может повлиять на раскрытие подушек безопасности.

Только в США в пользовании находятся 2,9 миллиона таких автомобилей, передает РИА Новости. Речь идет о моделях Corolla (2011-2019 годов выпуска), Matrix (2011-2013), Avalon (2012-2018) и Avalon Hybrid (2013-2018).

Электронный блок управления в бракованных транспортных средствах не обладает должной защитой от электрических помех, которые могут случиться при ДТП. Специалисты в автосервисах Toyota намерены устранить эту недоработку.

В минувшем году Toyota отозвала в России больше одной тысячи внедорожников Land Cruiser Prado. Причина отзыва автомобилей с дизельными моторами - "возможность некорректной затяжки топливной трубки, соединяющий топливный насос высокого давления (ТНВД) с топливной рампой".