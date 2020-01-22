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22.01.2020 03:12
Рубрика: В мире

В Центральной Америке усилены меры безопасности из-за коронавируса

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Ряд стран Центральной Америки усилил меры безопасности после того, как стало известно о появлении нового коронавируса в США. Об этом заявили профильные ведомства этих государств.

Фото: REUTERS/Aly Song
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Так, в международном аэропорту Гватемалы создают специальный пункт, чтобы предотвратить проникновение вируса в страну. Меры санитарной безопасности в воздушных гаванях также усиливают минздравы Панамы, Коста-Рики и Никарагуа, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что в США зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Заболел житель штата Вашингтон, который недавно вернулся из Китая. Сейчас его состояние стабильно.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 20 января в четырех странах мира зарегистрированы 282 подтвержденных случая заражения новым коронавирусом, распространившимся из китайского города Ухань. Это КНР, Таиланд, Япония и Южная Корея. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

В мире Северная и Центральная Америка Гватемала В мире Северная и Центральная Америка Панама В мире Северная и Центральная Америка Коста-Рика В мире Северная и Центральная Америка Никарагуа Распространение нового коронавируса

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