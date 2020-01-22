В Центральной Америке усилены меры безопасности из-за коронавируса

Ряд стран Центральной Америки усилил меры безопасности после того, как стало известно о появлении нового коронавируса в США. Об этом заявили профильные ведомства этих государств.

Так, в международном аэропорту Гватемалы создают специальный пункт, чтобы предотвратить проникновение вируса в страну. Меры санитарной безопасности в воздушных гаванях также усиливают минздравы Панамы, Коста-Рики и Никарагуа, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что в США зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Заболел житель штата Вашингтон, который недавно вернулся из Китая. Сейчас его состояние стабильно.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 20 января в четырех странах мира зарегистрированы 282 подтвержденных случая заражения новым коронавирусом, распространившимся из китайского города Ухань. Это КНР, Таиланд, Япония и Южная Корея. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.