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22.01.2020 10:37
Рубрика: Легковые авто

В России запатентовали Toyota Corolla с американским дизайном

Текст: Константин Руссов
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения автомобиля Toyota, в котором без труда идентифицируется Corolla, но в дизайне, отличном от российской спецификации модели. Причём это происходит не впервые.

Фото: Пресс-служба Subaru.
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На патентах с датой публикации 21 января представлен седан Toyota Corolla SE 2020 модельного года. До этого Corolla появлялась в базе ФИПС в виде гибридной модификации (патент от 19 декабря 2019 года). Отметим, что публикация документов такого рода вовсе не означает, что такие автомобили появятся в России. Они необходимы для защиты интеллектуальной собственности автопроизводителя, например, чтобы тюнинг-компания не выпустила кит в стиле американской версии модели.

В настоящее время в России Toyota Corolla можно купить по цене от 1 173 000 рублей. Модель представлена с безальтернативным двигателем мощностью 122 л.с., который в базовой комплектации идёт в паре с 6-ступенчатой "механикой", в остальных - с вариатором.

Ранее "РГ" сообщала, что Toyota Corolla является самой популярной моделью японской марки в нашей стране.

Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
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#Toyota