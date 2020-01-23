Более 80 тысяч Toyota и Lexus попали под отзыв в России

Росстандарт опубликовал список более 82 тысяч автомобилей Toyota и Lexus, которые должны в обязательном порядке посетить сервисный центр. Возможный дефект грозит возгоранием.

Отзыву подлежат модели Toyota Highlander, Land Cruiser Prado, RAV4 и Lexus RX 200T, RX350, RX 450h. Всего в кампании участвует 82 641 автомобиль, реализованные в России с декабря 2015 года по настоящее время.

Причина отзыва - "особенности уплотнителя", удерживающего нагреватель внутри форсунки. Между уплотнителем и корпусом может образоваться зазор, что грозит потенциальным возникновением трещины в самом нагревателе. Вода и реагенты, попав внутрь, могут привести к короткому замыканию, перегреву и даже возгоранию.

Список потенциально неисправных автомобилей опубликован на сайте Росстандарта, что позволяет самостоятельно, не дожидаясь сообщения от уполномоченного представителя бренда, проверить, попадает ли автомобиль под отзыв.

Ранее "РГ" сообщала, что Toyota проводит глобальную кампанию, в которой участвует порядка 3.4 миллиона автомобилей.