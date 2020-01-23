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23.01.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Geely Atlas Pro едет в Россию с турбомотором Volvo и 4х4

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Geely. Фото: Пресс-служба Geely.
Фото: Пресс-служба Geely.

В открытой базе Роспатента появилось одобрение типа транспортного средства на кроссовер Geely Atlas Pro, представленного в Китае летом 2019 года.

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Приставка Pro означает, что Atlas пережил обновление: произошли как внешние и салонные метаморфозы, так и в моторной гамме.

Новинка имеет длину 4 544 мм, у обычного Atlas от бампера до бампера насчитывается 4 519 мм. Ширина осталась на прежнем уровне - 1 831 мм. Высота у новинки несколько больше, чем у дореформенной версии модели: 1 713 против 1 694 мм.

Фото: Пресс-служба Geely.

В качестве мотора заявлен турбированный 1.5-литровый агрегат мощностью 177 л.с. Этот двигатель разрабатывался совместно с Volvo. Варианты трансмиссий: 6-ступенчатая "механика", 7-скоростной преселективный "робот" и 6-диапазонный гидромеханический "автомат" Aisin.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Отметим, что полноприводные версии Geely Atlas Pro идут только с роботизированной коробкой передач.

Актуальный Geely Atlas предлагает больше вариантов силовых агрегатов: 139-сильный двухлитровый мотор и МКП, 149-сильный "атмосферник" объёмом 2.4 литра в паре с "автоматом", 1.8 турбо мощностью 184 л.с. и АКП.

Фото: Пресс-служба Geely.

Подчеркнём, что дореформенный Atlas с системой полного привода укомплектован автоматической трансмиссией, а не "роботом". Цена на кроссоверы 2019 года стартует от 1 169 900 рублей, купить модель в топовой комплектации можно от 1 734 900 рублей.

Дата начала продаж новинки пока неизвестна. Напомним, что в первом квартале у дилеров Geely должен появиться конкурент Hyundai Creta и Renault Kaptur.

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