Иран заверил Росавиацию о безопасности полетов над страной

Авиавласти Ирана заверили, что полеты над страной безопасны, авиакомпании могут возобновить рейсы в обычном режиме, сообщили в Росавиации.

"Авиационные власти Ирана проинформировали о том, что после установления основных причин крушения рейса № PS-752 проведена оценка существующих рисков безопасности полетов и был разработан соответствующий план корректирующих мероприятий. Также заявили, что "на данный момент состояние безопасности полетов в нашем воздушном пространстве и аэропортах нормализовано, в связи с чем все авиаперевозчики, в том числе и российские авиакомпании, могут возобновить полеты в нормальном режиме, как и ранее", - отметили в Росавиации.

В российском ведомстве добавили, что в письме руководителя Организации гражданской авиации Ирана отмечается, что иранские авиационные власти готовы принять все возможные меры для обеспечения сотрудничества и координации в отношении изменений маршрутов полета, времени вылета/прилета и т.п., которые могут быть внесены российскими авиаперевозчиками.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов из-за рисков для международных полетов гражданских воздушных судов. "Аэрофлот" перенес рейсы в Тегеран на утро для лучшей идентификации самолетов.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли все 176 человек, находившихся на борту.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. В Иране ожидали атаки со стороны США, сообщили там. Из-за этого системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.