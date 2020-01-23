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23.01.2020 18:13
Рубрика: Экономика

Иран заверил Росавиацию о безопасности полетов над страной

Текст: Евгений Гайва
Авиавласти Ирана заверили, что полеты над страной безопасны, авиакомпании могут возобновить рейсы в обычном режиме, сообщили в Росавиации.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

"Авиационные власти Ирана проинформировали о том, что после установления основных причин крушения рейса № PS-752 проведена оценка существующих рисков безопасности полетов и был разработан соответствующий план корректирующих мероприятий. Также заявили, что "на данный момент состояние безопасности полетов в нашем воздушном пространстве и аэропортах нормализовано, в связи с чем все авиаперевозчики, в том числе и российские авиакомпании, могут возобновить полеты в нормальном режиме, как и ранее", - отметили в Росавиации.

Фото: Россия 24
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В российском ведомстве добавили, что в письме руководителя Организации гражданской авиации Ирана отмечается, что иранские авиационные власти готовы принять все возможные меры для обеспечения сотрудничества и координации в отношении изменений маршрутов полета, времени вылета/прилета и т.п., которые могут быть внесены российскими авиаперевозчиками.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов из-за рисков для международных полетов гражданских воздушных судов. "Аэрофлот" перенес рейсы в Тегеран на утро для лучшей идентификации самолетов.

Фото: iStock
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Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли все 176 человек, находившихся на борту.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. В Иране ожидали атаки со стороны США, сообщили там. Из-за этого системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Крушение украинского Boeing в Иране

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