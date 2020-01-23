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23.01.2020 17:15
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Tesla выйдет на полгода раньше срока

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Первые поставки купленных Tesla Model Y начнутся уже в феврале. Примерно на полгода раньше первоначально заявленного срока.

Это будут одномоторные заднеприводные Model Y с запасом хода 450 км и самыми высокими динамическими характеристиками (разгон 0-96 км/ч 3,5 с, максимальная скорость 240 км/ч).

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Еще через месяц-полтора за ними последуют машины с полным приводом. И летом гамму завершат Model Y с максимальным запасом хода (480 км, задний привод, 0-96 км/ч за 5,5 с, Vmax = 210 км/ч). Об этом информирует ресурс Teslarati.com.

Производство Model Y развернуто на заводе в канадской провинции Онтарио.

На этой неделе на фоне сверхуспешного запуска нового завода Tesla в Китае и рекордных цифр продаж за прошлый год (357 500 проданных машин по всему миру), цена акции Tesla на Нью-Йоркской фондовой бирже достигла исторического максимума. А по размеру капитализации - почти 100 миллиардов долларов США - Tesla опережает Volkswagen, уступая только Toyota. Ожидается, что через неделю - после опубликования финансовой отчетности за прошлый год - стоимость Tesla вырастет еще больше.

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#Tesla