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23.01.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Tesla оценили дороже, чем весь Volkswagen

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Впервые рыночная стоимость компании Илона Маска превысила 100 миллиардов. Это означает, что Tesla стоит дороже, чем Volkswagen Group или Ford с General Motors вместе взятые, а господин Маск может стать на пару сотен миллионов долларов богаче.

Как сообщает Automotive News Europe, акции производителя электрокаров взлетели на утренних торгах 22 января на 5.9%, а по итогам прошедшего периода с начала 2020-го - на 31%!

Фото: Kiyoshi Ota/Getty Images
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Таким образом, компания оценивается в 104.5 миллиарда долларов, в то время как рыночная капитализация Volkswagen Group составляет 100 миллиардов долларов.

Если в течение нескольких месяцев капитализация Tesla сохранится на таком уровне, то Илон Маск может получить плюсом к зарплате порядка 346 миллионов долларов.

Tesla объявит об итогах прошлого года в конце января.

В настоящее время модельный ряд Tesla представлен седанами Model 3 и Model S, кроссоверами Model X и Model Y, в будущем линейка пополнится родстером и футуристичным пикапом Cybertruck.

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#Tesla