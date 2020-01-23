Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле

Отдельной встречи президентов России и Украины в Иерусалиме не было. Но она и не предполагалась.

Как объяснили в Кремле еще вчера, график у Владимира Путина в ходе визита настолько насыщенный, что возможности для встреч на полях форума памяти о Холокосте просто нет.

Разве что в формате "на ногах" - краткого приветствия. Впрочем, с Владимиром Зеленским и это не представлялось сегодня возможным - на форум он просто не приехал.

"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

Путин смог только поприветствовать коллег, участвовавших в памятном мероприятии: времени на переговоры не было. "Просто с точки зрения времени возможности для сколько-нибудь субстантивного общения не было", - пояснил Песков. Полноценные переговоры российский лидер провел с президентом и премьер-министром Израиля, а также после форума - в Вифлееме с главой Палестины.

Напомним, украинская сторона запросила встречу с Путиным в Израиле. А сегодня Зеленский отказался приезжать на форум, чтобы смогли прийти те, "кто пережил эту страшную трагедию", что вызвало недоумение у израильской стороны - ведь ветераны и так были приглашены. Вместо форума украинский президент отправился к Стене плача, где принял участие в молитве за мир на Украине.