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23.01.2020 15:11
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Приморье сыграли 12 партию матча за женскую мировую шахматную корону

Текст: Анна Бондаренко

В четверг вечером во Владивостоке завершилась 12 партия матча за мировую шахматную корону. В нем действующая чемпионка Цзюй Вэньцзюнь уступила претендентке россиянке Александре Горячкиной, игравшей белыми. Сейчас у каждой из спортсменок по шесть очков, и исход игры решится завтра в ходе тай-брейка.

Эта партия могла стать решающей - если бы действующая чемпионка выиграла, снова подтвердив свой титул. Предыдущую, 11-ю партию спортсменки сыграли вничью, завершив ее на 40 ходу, девятую и десятую партии Александра проиграла.

После 11 партии Александра Горячкина пообещала, что в 12-й партии сделает максимум того, на что способна.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Гроссмейстер Горячкина продолжает сражаться за мировую корону

Россиянка начала свою партию ходами 1.d4 d5 2.Nc3, сильно удивив соперницу, которая думала над ответным ходом почти 20 минут. После 2...Nf6 3.Bf4 на доске возникла позиция, встречавшаяся в партиях Баадура Джобавы, Рихарда Раппорта и других сильных шахматистов. Игра практически сразу стала носить конкретный характер. Но, добившись перевеса, Александра приняла несколько неточных решений, что приободрило китаянку. Однако, Горячкина снова перехватила инициативу, осуществив прорыв в центре. Попав под неприятное давление, китайская шахматистка допустила ошибку, после чего осталась без пешки. В итоге Цзюй Вэньцзюнь признала свое поражение на 60-м ходу, прокомментировали в Федерации шахмат России ход игры.

- Сегодня я не была готова распрощаться с этим матчем, - сказала Александра Горячкина, - и в любом случае завтра он продолжится. Это сложный матч, и его сложно анализировать, тем более, что он еще не завершен, концовка оставляет желать лучшего. Эта партия отличается от остальных, потому что мне нужна была только победа, чтобы продолжить борьбу на тай-брейке, куда будут брошены все силы.

Тай-брейк, который может затянуться на несколько часов, решено даже начать на полтора часа раньше, чем обычно - в семь утра по московскому времени или в 14 по Владивостоку.

Призовой фонд матча составляется 500 тысяч евро. В женских шахматах такая сумма разыгрывается впервые.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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