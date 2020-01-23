Отцу убитого на Урале мальчика предъявили обвинение и продлили арест

Отцу девятилетнего мальчика, тело которого нашли в екатеринбургском парке в конце ноября прошлого года, сегодня продлили до 27 мая срок ареста. А также, предъявили обвинение по статье "истязание несовершеннолетнего". Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда, где рассматривается дело.

Напомним, о месте нахождения останков ребенка в правоохранительные органы сообщил пятого ноября неизвестный. Мальчик был задушен. По предварительным данным, его убил сам отец. Как писали ранее местные СМИ, мужчина мог быть членом секты - в квартире, где ребенок жил вместе с родителями, нашли плеть и религиозную литературу.

По данным регионального СК, по делу задержаны двое фигурантов: 40-летний мужчина и 48-летняя женщина. Им предъявлено обвинение в убийстве и пособничестве соответственно. Мать ребенка сама пришла на допрос в качестве свидетеля.

- Подозреваемого мужчину задержали в Уфе на железнодорожном вокзале. Он намеревался скрыться в другом регионе. Здесь же была задержана еще одна фигурантка. Обоих доставили в отдел полиции № 12, на территории которого было обнаружено захоронение, - рассказал начальник пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Расследование уголовного дела по статье об "убийстве малолетнего" продолжается.