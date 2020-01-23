Российским фигуристам пришлось поменять костюм к ЧЕ по совету судей

Российский танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые занимают второе место после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце, остались довольны своим выступлением.

Ученики Александра Жулина всего 0,05 балла уступили неоднократным чемпионам Европы и мира, признанным фаворитам французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону (88,73 против 88,78 балла).

- После проката ощущения были просто потрясающе. Чувствовалась легкость. Когда мы встали в финальную позу, у нас еще было много сил и энергии, - приводит слова Кацалапова официальный сайт Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Мы катались широко, с эмоциями. Но в то же время контролировали все элементы. Потому что я иногда допускаю совсем ненужные ошибки. Но к чемпионату Европы мы хорошо подготовились. И прокат это показал.

Вике и Никите пришлось поработать не только над техникой, но и над костюмом к их программе под музыку "Поющие под дождем". С прекрасным платьем партнерши получилось полное попадание. А вот от пиджака в образе партнера фигуристы отказались.

- Судьи порекомендовали его снять, потому что во время движения он заминался и смотрелся не очень выигрышно, - объяснила Виктория. - Специалисты посоветовали выбрать что-то более элегантное. Мы так и сделали.

Напомним, что Синицина и Кацалапов в прошлом сезоне выиграли "серебро" чемпионата мира. Но на европейских первенствах еще ни разу за свою совместную карьеру не поднимались на пьедестал.