Skoda показала детали нового компактного кроссовера на видео

A video teaser of #SKODA's #VisionIN. 🇮🇳 The concept study, specifically developed for the Indian market, sets striking accents with illuminated crystalline elements. pic.twitter.com/uBaeHOVgMp — ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) January 23, 2020

До премьеры концепта нового кроссовера Skoda осталось две недели - его представят 5 февраля на выставке Auto Expo в Дели. В преддверии события компания традиционно "подогревает" грядущее событие тизерами. На этот раз опубликовали видео, в котором есть кадры с деталями салона.

Напомним, концепт Skoda Vision IN является прототипом компактного кроссовера для рынка Индии - аналогом европейского Kamiq, созданного на платформе MQB A0 IN. На аналогичной "тележке" базируется, например, бразильский Volkswagen T-Cross. Известно, что длина новинки будет в пределах 4,26 метра.

Общая стилистика выдержана в духе концепта Skoda Vision X 2018 года, предварявшего появление Kamiq. Насколько можно рассмотреть на тизерах, у Vision IN чуть более широкие фары и бампер с большими "ноздрями" воздухозаборников.

Салон новинки тоже очень похож на Vision X, но чехи решили добавить изюминку - фигурку из хрусталя на торпедо.

Ранее "Российская газета" публиковала скетчи нового Skoda Vision IN.