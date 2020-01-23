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23.01.2020 17:51
Рубрика: Легковые авто

Skoda показала детали нового компактного кроссовера на видео

Текст: Константин Руссов

До премьеры концепта нового кроссовера Skoda осталось две недели - его представят 5 февраля на выставке Auto Expo в Дели. В преддверии события компания традиционно "подогревает" грядущее событие тизерами. На этот раз опубликовали видео, в котором есть кадры с деталями салона.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
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Напомним, концепт Skoda Vision IN является прототипом компактного кроссовера для рынка Индии - аналогом европейского Kamiq, созданного на платформе MQB A0 IN. На аналогичной "тележке" базируется, например, бразильский Volkswagen T-Cross. Известно, что длина новинки будет в пределах 4,26 метра.

Общая стилистика выдержана в духе концепта Skoda Vision X 2018 года, предварявшего появление Kamiq. Насколько можно рассмотреть на тизерах, у Vision IN чуть более широкие фары и бампер с большими "ноздрями" воздухозаборников.

Салон новинки тоже очень похож на Vision X, но чехи решили добавить изюминку - фигурку из хрусталя на торпедо.

Ранее "Российская газета" публиковала скетчи нового Skoda Vision IN.

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#Skoda