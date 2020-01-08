Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.01.2020 16:59
Рубрика: Легковые авто

Skoda показала альтернативу кроссоверу Kamiq

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Skoda опубликовала первые официальные изображения концепта нового кроссовера, которому до серийного производства осталось недолго - запускают уже в этом году.

Skoda Vision IN предваряет собой появление компактного кроссовера длиной около 4.26 метра. Напомним, длина Skoda Kamiq составляет 4 241 мм. Для чего чешскому автопроизводителю ещё один автомобиль в этом сегменте? К тому же ещё и таких же габаритов. На самом деле всё просто: Skoda Vision IN - предтеча модели для рынка Индии, в то время как Kamiq - европеец.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Skoda рассказала о новинках для России в 2020 году

Известно, что в основе Skoda Vision IN лежит новая модификация модульной архитектуры - MQB A0 IN. Примерно такая же платформа является базой для бразильских Volkswagen T-Cross, Polo и Nivus.

Премьера концепта Skoda Vision IN состоится в начале февраля на выставке Auto Expo в Дели.

Напомним, ранее "Российская газета" публиковала скетчи салона нового кроссовера.

Фото: Пресс-служба Skoda.
#Skoda