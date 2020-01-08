Skoda показала альтернативу кроссоверу Kamiq

Skoda опубликовала первые официальные изображения концепта нового кроссовера, которому до серийного производства осталось недолго - запускают уже в этом году.

Skoda Vision IN предваряет собой появление компактного кроссовера длиной около 4.26 метра. Напомним, длина Skoda Kamiq составляет 4 241 мм. Для чего чешскому автопроизводителю ещё один автомобиль в этом сегменте? К тому же ещё и таких же габаритов. На самом деле всё просто: Skoda Vision IN - предтеча модели для рынка Индии, в то время как Kamiq - европеец.

Известно, что в основе Skoda Vision IN лежит новая модификация модульной архитектуры - MQB A0 IN. Примерно такая же платформа является базой для бразильских Volkswagen T-Cross, Polo и Nivus.

Премьера концепта Skoda Vision IN состоится в начале февраля на выставке Auto Expo в Дели.

Напомним, ранее "Российская газета" публиковала скетчи салона нового кроссовера.