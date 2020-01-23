Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России. Соответствующее распоряжение есть на сайте правительства РФ. Документ подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Топилин возглавлял министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с 21 мая 2012 года. На посту главы ПФР он заменил Антона Дроздова, который был председателем правления с 2008 года.

Напомним, 15 января правительство России подало в отставку. Такое решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев на фоне предложений президента Владимира Путина по изменениям в Конституцию.