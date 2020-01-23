В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса

Понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) могут исключить из Гражданского кодекса, сообщают в Министерстве юстиции России. Ведомство разрабатывает такой законопроект.

МРОТ заменят новым определением, например, конкретными суммами выплат. Вслед за этим поправки потребуется внести также в другие документы, где указан МРОТ, например, в Воздушный кодекс России, Устав железнодорожного транспорта и некоторые федеральные законы.

Сейчас МРОТ трактуется двояко, нужны уточнения, отмечают в Минюсте. "МРОТ использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам", - приводит газета "Известия" пояснения министерства.

Как отмечает издание, по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, отданному в мае 2019 года, МРОТ должен трактоваться лишь в соответствии с нормами закона "О минимальном размере оплаты труда".

С первого января 2020 года МРОТ увеличен до 12 130 рублей в месяц. Президент России Владимир Путин 15 января 2020 года предложил закрепить принцип, чтобы МРОТ был не ниже прожиточного минимума в Конституции.