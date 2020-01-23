Вирусолог рассказал, как бороться с коронавирусом

Число заболевших новым опасным коронавирусом (2019-nCoV) из Поднебесной уверенно растет. Какую опасность новый вид пневмонии из Китая представляет для России и какие меры следует предпринять, чтобы уберечься от опасной болезни рассказал доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.

Прежде всего эксперт-вирусолог заявил, что для России угроза возникновения эпидемии коронавируса низкая, так как нет доказательств эффективной передачи вируса от человека к человеку.

И тем не менее следует соблюдать ряд правил. Прежде всего речь идет о том, что надо тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест. Не следует есть слабо прожаренное мясо и пить неочищенную воду. На улицах рекомендовано носить марлевую маску.

"Повязка на лице задержит мелкие капли слюны и слизи, в которых содержатся частицы вируса. За счет этого снизится количество вируса, попадающее в организм человека. А чем меньше вируса попадет, тем выше шансы, что иммунитет справится с ним", - рассказал KP.Ru Александр Лукашев.

Профессор также отметил, что на данный момент для большинства вирусных инфекций специфических препаратов не существует.

"Применяется симптоматическое лечение, чтобы снизить тяжесть тех или иных проявлений болезни. Самое опасное осложнение - развитие дыхательной недостаточности. Поэтому используется искусственная вентиляция легких", - сказал он.

Кстати

С 31 декабря 2019 года Роспотребнадзором усилен эпидемиологический контроль в пунктах пропуска через границу в регионах, соседствующих с Китаем, а также в международных аэропортах. К примеру, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, куда прибывает большое количество туристов из Китая, состояние пассажиров контролируют с помощью тепловизоров. Аналогичные меры введены в московских аэропортах.