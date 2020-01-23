Новости

Видео: В Индии начали поклоняться козе с "человеческим лицом" 13:21
Бондарев: Сохранение министрами-силовиками постов говорит об эффективности 13:20
На Кубани объявили экстренные предупреждения о смерчах и снеге 13:14
В России расширили круг лиц, которым может звонить задержанный 13:13
В Китае из-за пневмонии нового типа изолировали миллионный город Хуанган 13:10
В РФ проведут мероприятия, посвященные 200-летию открытия Антарктиды 13:07
В Петербурге "заминировали" офисы соцстраха и банка 13:07
Кардиологи: женщины сильнее мужчин подвержены риску болезней сердца 13:04
К 2030 году средняя продолжительность жизни в Беларуси вырастет до 80 лет 13:03
В Gucci опровергли, что Гудков стал амбассадором бренда в России 13:00
Tesla оценили дороже, чем весь Volkswagen 13:00
В Красноярском крае семья погибла из-за загоревшегося телевизора 13:00
Огромное древнее судно обнаружено на дне Вислы 12:54
"Жирному и злому" коту из барнаульского зоопарка привезли невесту 12:53
Законопроект о поправках к Конституции могут принять во втором чтении 11 февраля 12:52
Вирусолог рассказал, как бороться с коронавирусом 12:45
На Ставрополье завершено следствие по делу экс-министра спорта 12:34
Греф заявил о возможности своего ухода с поста главы Сбербанка 12:32
На Урале изобрели новый метод получения стали для Арктики 12:32
В Калининградской области ликвидировали нелегальный табачный завод 12:30
Госдума приняла закон о праве ребенка на жилье после развода родителей 12:29
Госдума одобрила введение должности зампреда Совета безопасности 12:26
Ученые узнали, как вели себя неандертальцы при извержениях Эльбруса 12:15
На АвтоВАЗе сделали ремонт в душевых 12:08
Рапота призвал выработать долгосрочную формулу цен на энергоносители 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 12:45
Рубрика: Общество

Вирусолог рассказал, как бороться с коронавирусом

Текст: Николай Грищенко

Число заболевших новым опасным коронавирусом (2019-nCoV) из Поднебесной уверенно растет. Какую опасность новый вид пневмонии из Китая представляет для России и какие меры следует предпринять, чтобы уберечься от опасной болезни рассказал доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.

Прежде всего эксперт-вирусолог заявил, что для России угроза возникновения эпидемии коронавируса низкая, так как нет доказательств эффективной передачи вируса от человека к человеку.

И тем не менее следует соблюдать ряд правил. Прежде всего речь идет о том, что надо тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест. Не следует есть слабо прожаренное мясо и пить неочищенную воду. На улицах рекомендовано носить марлевую маску.

Фото: REUTERS/Jason Lee
Врачи обследовали авиапассажиров, прибывших из Азии

"Повязка на лице задержит мелкие капли слюны и слизи, в которых содержатся частицы вируса. За счет этого снизится количество вируса, попадающее в организм человека. А чем меньше вируса попадет, тем выше шансы, что иммунитет справится с ним", - рассказал KP.Ru Александр Лукашев.

Профессор также отметил, что на данный момент для большинства вирусных инфекций специфических препаратов не существует.

"Применяется симптоматическое лечение, чтобы снизить тяжесть тех или иных проявлений болезни. Самое опасное осложнение - развитие дыхательной недостаточности. Поэтому используется искусственная вентиляция легких", - сказал он.

Кстати

С 31 декабря 2019 года Роспотребнадзором усилен эпидемиологический контроль в пунктах пропуска через границу в регионах, соседствующих с Китаем, а также в международных аэропортах. К примеру, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, куда прибывает большое количество туристов из Китая, состояние пассажиров контролируют с помощью тепловизоров. Аналогичные меры введены в московских аэропортах.

Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Владимир Путин встретился с Биньямином Нетаньяху
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
В Крыму назвали агонией анонсированный Чубаровым "марш достоинства"
В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года