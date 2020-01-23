Владелец "Сочи" заявил, что разговаривал с Кокориным об аренде заранее

История с переходом нападающего "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи" на правах аренды обрастает новыми подробностями. По словам владельца сочинского клуба Бориса Ротенберга, он разговаривал об этом с футболистом заранее.

"То, что Кокорин узнал об аренде в "Сочи" из СМИ, - полная ерунда, он все знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось", - сообщил Ротенберг РИА Новости.

Напомним, что "Сочи" во вторник сообщил на своем сайте о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона. В этот же день нападающий принял участие в матче питерского клуба против катарского "Аль-Увайнаха, выйдя на поле с капитанской повязкой. Кокорин забил три мяча, а главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что не хотел бы отпускать игрока, но в руководстве решили по-другому. В среду информацию о переходе Кокорина в "Сори" подтвердил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. А вечером Медведев и Семак обсудили сложившуюся ситуацию