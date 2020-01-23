Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.01.2020 05:48
Рубрика: Крупные компании

Volkswagen заплатит 149,5 миллиона долларов штрафа в Канаде

Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo

Суд Канады постановил наложить на немецкий концерн Volkswagen штраф в размере 149,5 миллиона долларов. Данная сумма в 26 раз больше самого большого федерального штрафа за преступления против окружающей среды.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi
Дизельный Mitsubishi Pajero Sport останется в России

Речь идет о деле касательно манипуляций данными о вредных веществах, содержащихся в выхлопных газах автомобилей Volkswagen. Как сообщает Reuters, компания признала вину. Средства пойдут на поддержку национальных и провинциальных проектов, связанных с экологией.

Ранее сообщалось, что компания Volkswagen за все время "дизельгейта" потеряла 30 миллиардов евро. Напомним, скандал разразился в 2015 году после обнаружения на машинах Volkswagen программного обеспечения, занижавшего показатели выхлопа дизельных двигателей, что позволяло обойти жесткие экологические нормы США. В Канаду также было импортировано более 180 тысяч автомобилей, которые не соответствовали экологическим стандартам. В действительности транспортные средства в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.