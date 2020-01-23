Volkswagen заплатит 149,5 миллиона долларов штрафа в Канаде

Суд Канады постановил наложить на немецкий концерн Volkswagen штраф в размере 149,5 миллиона долларов. Данная сумма в 26 раз больше самого большого федерального штрафа за преступления против окружающей среды.

Речь идет о деле касательно манипуляций данными о вредных веществах, содержащихся в выхлопных газах автомобилей Volkswagen. Как сообщает Reuters, компания признала вину. Средства пойдут на поддержку национальных и провинциальных проектов, связанных с экологией.

Ранее сообщалось, что компания Volkswagen за все время "дизельгейта" потеряла 30 миллиардов евро. Напомним, скандал разразился в 2015 году после обнаружения на машинах Volkswagen программного обеспечения, занижавшего показатели выхлопа дизельных двигателей, что позволяло обойти жесткие экологические нормы США. В Канаду также было импортировано более 180 тысяч автомобилей, которые не соответствовали экологическим стандартам. В действительности транспортные средства в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.