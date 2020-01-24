Alfa Romeo прозрела и в срочном порядке готовит два кроссовера

Сейчас у Alfa Romeo есть только один кроссовер - Stelvio. В ближайшие два года итальянский бренд пополнит линейку ещё двумя SUV: компактной моделью по мотивам концепта Tonale и "паркетником" размером с Nissan Juke.

Реализовать этот амбициозный план Alfa Romeo может без особых проблем, ведь теперь Fiat Chrysler Automobiles прочно дружит с Группой PSA.

Самый компактный SUV, нацеленный на конкуренцию с Nissan Juke и Audi Q2, почти наверняка будет создан на платформе CMP, лежащей в основе Peugeot e-208 и Opel Corsa-e. Это значит, что кроссовер "Альфы" получит аккумулятор ёмкостью 50 кВт*ч, который обеспечит примерно 320 км пробега на одной зарядке, и электромотор на передней оси. Также у новинки будут версии с малолитражными ДВС, опять же дублирующими гамму Peugeot и Opel.

Более крупный кроссовер Tonale, его длина составит порядка 4.25 метра, поборется с Audi Q3, BMW X2 и Skoda Kamiq. У него не будет полностью электрических версий, только гибридные модификации с полным приводом и запасом хода на электричестве порядка 50 км. Здесь заимствование силовой установки произойдёт у модели FCA - Jeep Renegade.

Через год ожидается появление обновлённого Alfa Romeo Stelvio.